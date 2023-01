Vi de la Terra farà un estudi per crear la DO Mallorca

Vi de la Terra Mallorca ha celebrat la seva assemblea anual, en què s'han presentat els resultats de la campanya de 2022 i s'han esbossat els projectes futurs, ha comptat amb l'assitència de mig centenar de viticultors i representants de cellers de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP). Hi han participat també la presidenta del Consell Regulador de Vi de la Terra, com a amfitriona, Magdalena Mesquida; el conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora; el director general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, Aram Ortega; i el president de la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib), Antoni Salas.

Mesquida ha desglossat les xifres de producció del passat 2022 que reflecteixen que, dels 277 viticultors inscrits en la IGP, 188 segueixen amb l'activitat. «Tot i que són i tenen un pes molt important dins del sector, ens preocupa la falta de relleu generacional, ja que la mitjana d'edat es troba als 56 anys», ha alertat. «Necessitam que els joves puguin continuar amb la tasca feta i ens ajudin a continuar produint vi de qualitat».

Durant l'any passat, han detallat, els cellers de Vi de la Terra van produir 5.644 tones de raïm, la qual cosa suposa un increment del 28,2 per cent respecte al 2021. El 54 per cent del vi que es produeix a les illes està fet per productors adscrits a la IGP, la qual cosa permetrà posar en marxa nombrosos projectes.

Un dels projectes, ha afegit, que té a més el vistiplau de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, és el de poder comptar amb una certificadora pròpia de qualitat, una «fita important» perquè fins ara depenien de les certificacions altres DO. A més, ha afirmat que s'ha aconseguit el finançament per a posar en marxa un panell de tast així com la realització d'un estudi científic, dirigit als sòls i la climatologia de l'illa, de cara a la futura creació d'una Denominació d'Origen Protegida (segell de qualitat superior a l'actual IGP) que abasti el territori de Mallorca que no compta encara amb certificació DOP.