L’Hospital Comarcal d’Inca inaugura la nova Unitat de Cures Intensives

L'Hospital Comarcal d’Inca ja disposa d’una nova Unitat de Cures Intensives (UCI). Es tracta d’un espai de 903 m2 (812 més que l’UCI actual) amb set llits i una sala de tècniques, on es pot situar un llit més si fa falta. Cal assenyalar que, abans de la pandèmia, l’Hospital només disposava de quatre llits d’UCI.

Cada box de la nova UCI està dotat amb tecnologia d’última generació, tant per al monitoratge com per a la mobilització del pacient. El disseny ha tengut en compte els criteris d’humanització per a les UCI; per això, tots els boxs disposen de finestrals i llum natural, per tal de garantir el confort dels pacients. També s’han tingut en compte les necessitats dels familiars dels pacients, de manera que disposaran d’espais íntims i confortables tant a les sales d’espera com a les zones d’informació.

«Després d’aquestes obres d’ampliació, la nova unitat de crítics té més llits, més espai i, sobretot, més seguretat per als professionals i per als pacients de la comarca del Raiguer», ha explicat aquest dilluns la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, que ha acudit a la inauguració de l’UCI juntament amb la consellera de Salut, Patricia Gómez; el director general del Servei de Salut, Manuel Palomino; la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, Soledad Gallardo, i el batle d’Inca, Virgili Moreno. Francina Armengol s’ha compromès a continuar “millorant i invertint en salut, prioritat màxima d’aquest Govern”.

Fa poc més de tres mesos l’Hospital va inaugurar el nou edifici de Rehabilitació, un espai de 668 m2 (350 més que l’anterior), en el qual fan feina disset fisioterapeutes, tres tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), un terapeuta ocupacional i una administrativa, en horari de 8.00 a 21.00 h, de dilluns a divendres.