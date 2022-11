En marxa les reunions per a la construcció del tren de Llevant

La represa en la construcció del tren de Llevant s’iniciarà l’any que ve, 2023, amb la licitació i l’inici d’obres del tram urbà de Manacor. Aquest és el calendari amb què treballa la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre. I amb aquest objectiu ja s’han iniciat les reunions de coordinació entre el Govern i l’Ajuntament de Manacor.

El full de ruta establert preveu la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Manacor i la Conselleria de Mobilitat i Habitatge per formalitzar els diferents treballs que s’estan duent a terme per resoldre el pas del tren de Llevant dins Manacor. Dins aquest conveni hi ha la creació d’una Comissió de Seguiment en la qual totes dues institucions treballaran de manera conjunta per consensuar el projecte i avançar, així, en la reobertura del Tren de Llevant.

La recuperació d’aquest corredor ferroviari Manacor-Artà forma part del Pla Director de Mobilitat aprovat l’any 2019, que preveu que aquesta infraestructura ferroviària restableixi la connexió històrica entre els pobles de la comarca, alhora que planteja l’oportunitat d’enllaçar amb les zones costaneres que també necesiten millorar la seva connectivitat.

L’any 2023, el Govern destinarà 30 milions d’euros per a impulsar la construcció del tren de Llevant. I aquesta anualitat es completarà amb noves partides fins a desplegar els 120 milions d’euros que costa el projecte, amb l’objectiu que el 2027 tot el projecte estigui enllestit.