Antònia Cantallops, Joan Figuerola i la Comissió Científica de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca rebran els Premis Dijous Bo 2022

El ple de l’Ajuntament d’Inca ha aprovat la proposta de la Comissió Municipal de Cultura per a concedir els Premis Dijous Bo 2022 a Antònia Cantallops Ferragut, Joan Figuerola Figuerola i la Comissió Científica de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca. Aquests guardons, que s’entreguen cada any en el marc de la gran Fira de Mallorca, reconeixen aquelles persones, entitats o institucions que han dut a terme una activitat en benefici de la societat inquera o que hagin destacat de forma rellevant per la seva aportació al progrés de la ciutat.

D’aquesta manera, la Comissió Municipal de Cultura ha decidit premiar a Antònia Cantallops Ferragut amb el premi Dijous Bo 2022 per la seva tasca investigadora de la cuina tradicional mallorquina, com a cuinera del celler Can Amer d’Inca, i per la seva col·laboració en convertir Inca en un referent gastronòmic tant a Mallorca com a fora de l’illa. Així doncs, se li concedeix aquest reconeixement pel seu esforç en la recuperació i innovació d’una gran varietat de plats, per l’aposta en la utilització dels productes locals i de temporada i per l’organització de jornades de cuina tradicional i internacional.

D’altra banda, Joan Figuerola Figuerola serà reconegut amb aquest premi per ser un referent del futbol de la ciutat, sent un exemple per a moltes generacions de jugadors així com per directives i aficionats. Al llarg de la seva vida, s’ha dedicat a formar presents i futurs futbolistes del C.E. Constància, alguns d’ells arribant a competir a 1ª i 2ª Divisió A i en diverses categories de futbol nacional. Amb ell, el club inquer va aconseguir el campionat de Balears Juvenil i Amateur. Amb aquest Premi Dijous Bo 2022 a la seva personalitat, es vol visibilitzar la importància que té l’esport en la construcció d’una ciutadania sana i, també, en el desenvolupament social de la ciutat.

Finalment, s’ha decidit que la Comissió Científica de les Jornades d’Estudis Locals d’Inca també sigui reconeguda amb el Premi Dijous Bo 2022 per la seva llarga trajectòria duent a terme la tasca de divulgació d’un gran ventall d’aspectes de la idiosincràsia inquera, i sobretot de divulgació científica.

La gala d’entrega dels Premis Dijous Bo 2022 es durà a terme el pròxim 15 de novembre, coincidint amb la setmana gran del Dijous Bo, al Teatre Principal d’Inca.