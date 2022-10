MÉS per Llucmajor demana que la Via Verda de l'Arenal s'integri a la Ruta dels Fars del Consell de Mallorca

MÉS per Llucmajor ha demanat aquesta setmana al Consell de Mallorca que la Via Verda de l'Arenal quedi integrada en el projecte final de la Ruta dels Fars que ha impulsat la institució insular.

Segons ha expressat el partit, cal recordar que la formació presentà al·legacions al Pla Especial d'Ordenació i Protecció de la Ruta dels Fars i, entre altres coses, demana també que el projecte final inclogui la connexió de l'Arenal i les Urbanitzacions a peu i en bicicleta.

El regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, ha explicat que «les nostres al·legacions a la Ruta dels Fars van encaminades a aprofitar recursos i solucionar demandes històriques». Serra ha afegit que «pensam que la Via Verda, que està projectada per recuperar part del traçat ferroviari, és un projecte que comparteix objectius amb la Ruta dels Fars i comparteix espais, per la qual cosa estaria bé que, de qualque manera, estigués integrada com a variant dins del traçat de la Ruta».

En una tercera al·legació, MÉS per Llucmajor també ha demanat que a l'etapa de la Ruta dels Fars que passa per sa Marina de Llucmajor, una zona de gran valor natural, paisatgística i patrimonial, es «prohibeixi el pas de vehicles de motor, excepte els autoritzats».