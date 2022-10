MÉS per sa Pobla: «Assumim el repte de guanyar les eleccions municipals de 2023»

MÉS per sa Pobla ha confirmat aquest dissabte que l'actual tinent de batle, Antoni Simó Tomàs, serà qui encapçalarà la llista municipal a les eleccions de maig de 2023. En una assemblea oberta amb una cinquantena de persones a Sa Congregació, el ja candidat ha assegurat que «assumim el repte de guanyar les pròximes eleccions municipals per donar solucions, des de l'àmbit local, als problemes de saturació turística, de crisi energètica i alimentària, a les escalades dels preus, la desigualtat i les violències masclistes».

Tomàs, que també és membre de l'Executiva de MÉS per Mallorca, ha estat acompanyat pel coordinador general, Lluís Apesteguia, la diputada Joana Aina Campomar, la regidora i candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, el batle de Montuïri, Joan Verger, la secretària general de Mallorca Nova, Victòria Llull, entre altres representants institucionals i municipals de Mallorca. Durant la convidada a sa Pobla, Apesteguia ha bromejat que «les semblances que m'uneixen amb Toni Simó són que esdevinguérem batles dels respectius municipis al tercer intent».

Així mateix, l'Assemblea de MÉS per sa Pobla també ha servit per retre comptes de la feina. El regidor Biel Payeras, ha assegurat que «els 7 anys de govern tenen marca pròpia en cultura i medi ambient, però també en àrees més transversals i en el conjunt del govern». «S'ha notat que hi érem», ha reafirmat.

A més, també s'ha ampliat la direcció de l'agrupació local de MÉS amb la intenció d'enfortir l'agrupació en vista als comicis i reforçar els equips de feina. S'ha elegit a: Antonina Aina Siquier, com a secretària de programa; Jaume Ribas, com a secretari de comunicació; Catalina Munar, com a secretària de logística; Biel Payeras, com a secretari d'organització; Catalina Cristina Socies, com a tresorera i Antoni Simó Tomàs, com a coordinador i portaveu.