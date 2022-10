L'Ajuntament de Son Servera subvenciona la compra de bicicletes elèctriques

L'Ajuntament de Son Servera, a través de l'Àrea de Medi Ambient, ha posat en marxa una línia de subvencions econòmiques per fomentar l'ús de la bicicleta en el municipi i d'aquesta manera ajudar a fomentar una mobilitat sostenible.

Segons han informat des del Consistori, l'import de les ajudes serà del 40 per cent per l'adquisició d'una bicicleta de pedal assistit, fins a un màxim de 640 euros, i d'un 40 per cent per l'adquisició d'un kit de motorització fins a un màxim de 240 euros.

El termini per sol·licitar les ajudes és de 15 dies hàbils des del dia de la publicació de la resolució de la subvenció en el BOIB.

El repartiment es farà per estricte ordre d'entrada fins a esgotar el crèdit. En total, l'Ajuntament destinarà 12.000 euros a aquesta línia d'ajudes.

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de l'Ajuntament de Son Servera o de manera presencial en el Registre General de l'Ajuntament.