Inca llança el projecte formatiu 'Severa de Madariaga', en honor a la creadora de la primera escola per a nines de la capital del Raiguer

L'Ajuntament d'Inca aposta una vegada més per impulsar polítiques d'igualtat i posa en marxa el projecte formatiu 'Severa de Madariaga', en honor a la filla adoptiva d'Inca que va ser pionera creant la primera escola per a nines l'any 1900. L'objectiu primordial d’aquesta iniciativa és conscienciar de les desigualtats de gènere que continuen presents a la nostra societat i dotar d'eines per a afrontar-les. També es pretén capacitar els professionals per a la detecció i atenció davant situacions de violències masclistes.

«L'educació en la igualtat no es pot reservar de forma exclusiva als infants i joves, les persones adultes juguen un paper fonamental en la transformació de la societat actual», declara Antònia Maria Sabater, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Inca.

D’aquesta manera, per al curs 2022-2023, 'Severa de Madariaga' inclou activitats formatives orientades a professionals, adults i formacions dirigides a infants i joves. En concret, per al primer grup s'organitzen sis formacions, la majoria de dues hores de durada, destinades a persones que fan feina a l'Ajuntament, professorat i persones treballadores d'entitats socials d'Inca. S'hi tractaran temes bàsics i d'altres de més avançats, com són l'atenció a la violència de gènere i la prostitució i tràfic de persones.

Per al segon grup, hi haurà 4 cicles formatius, 1 per a famílies, 1 exclusiu per a homes i 2 exclusius per a dones. Pel que fa al darrer grup, d'infants i joves, s'impartiran quatre formacions destinades a l'alumnat dels centres educatius d'Inca. Es duran a terme dins els mateixos centres, per la qual cosa seran més breus (d'una hora de durada) i dinàmics, incloent-hi tallers i activitats.

«Encara queda un llarg camí per recórrer per posar fi a les discriminacions per raó de sexe i gènere. És per això que es pretén anar augmentant aquest projecte amb noves formacions i tallers per a la població general», explica Sabater.

Per a poder participar en qualsevol d'aquestes formacions, cal inscriure’s prèviament a través d’un formulari en línia o mitjançant el procediment de sol·licitud establert al Projecte Comunitari d'Inca. Per qualsevol dubte o per a la inscripció, també es pot enviar un correu a igualtat@ajinca.net o telefonar al 627 129 696.