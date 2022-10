Manacor torna a la normalitat després de la tempesta

El municipi de Manacor torna a poc a poc a la normalitat després que les pluges de la matinada de divendres han provocat diversos incidents, que no han provocat danys sobre les persones. La Policia Local ha acompanyat a primera hora del matí als respectius domicilis les famílies que havien estat reallotjades al poliesportiu municipal Miquel Àngel Nadal. S'ha pogut comprovar que en principi no hi ha hagut danys estructurals i s'ha començat a fer net i a retirar l'aigua acumulada, també amb l'assistència dels Bombers de Mallorca.

«Ha estat una nit difícil, d'estar pendents del cel i de totes les incidències que ens anaven arribant, des de soterranis negats a carrers plens d'aigua», ha explicat el batle de Manacor, Miquel Oliver, qui també ha fet nit amb les dues famílies reallotjades al poliesportiu Miquel Àngel Nadal.

A les 6.30 h tant la Policia Local de Manacor com Protecció Civil ja havien atès totes les peticions ciutadanes que havien sol·licitat assistència. Una vegada ha sortit el sol, s'ha pogut començar a fer una avaluació dels danys i s'ha envestit la segona onada de peticions i d'intervencions.

Entre les incidències que més s'han repetit hi ha soterranis negats. Amb tot, el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha destacat que «en general les infraestructures han respost de manera correcta: els carrers han absorbit l'aigua que queia i també ho ha fet el torrent en el seu curs dins el nucli de Manacor. Això ha permès que les incidències dins la ciutat hagin estat molt puntuals».

Pel que fa als habitatges que han hagut de ser reallotjats, el fet que hagin caigut més de 250 litres per metre quadrat en molt poc temps i la majoria dins la ciutat de Manacor ha provocat que quan l'aigua del torrent ha arribat a aquesta zona inundable, ho ha fet amb molta força, provocant l'entrada d'aigua.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, agraeix la tasca del personal d'Esports, els voluntaris de Protecció Civil de Manacor i a la Policia Local la feina feta durant la matinada passada per atendre totes les peticions ciutadanes.

Altres incidents

Les pluges d'aquesta matinada també han afectat la majoria de platges del municipi. Des de primera hora del de matí d'aquest divendres els treballadors de la SAM, l'empresa municipal que gestiona les platges, treballa per retirar tots els elements que puguin representar un perill per a les persones. A la platja de s'Illot s'han retirat 20 para-sols i una cinquantena d'hamaques. A l'espera de com evoluciona el cap de setmana, la setmana que ve es recol·locaran els elements retirats, com ara passarel·les.

Les pluges també han afectat el servei d'aigua de Cala Murada, degut a la inundació de les instal·lacions de la bomba d'impulsió. La SAM ja ha solucionat l'incident i el servei d'aigua s'ha restablert de matí, pel que s'espera que la pressió es vagi recuperant al llarg del dia.

La brigada municipal també ha fet feina tot el matí per donar resposta a diversos incidents. Concretament, s'han desplaçat a la carretera de Conilles per sol·lucionar alguns desperfectes ocasionats a pals, han retirat parets caigudes al camí de Tortova i han reparat o senyalitzat els imbornals que s'havien embossat.