CCOO demana la dimissió del batle i equip de govern d'Alcúdia

CCOO Hàbitat ha demanat aquest dimarts la dimissió del batle i equip de govern d'Alcúdia i ha anunciat concentracions.

Les concentracions es faran el proper 6 d'octubre, a les 8.30 hores, davant l'Ajuntament d'Alcúdia per a protestar pels incompliments dels acords signats entre les parts, per desconvocar la vaga indefinida el mes de juliol passat de treballadors de neteja viària del municipi d'Alcúdia.

A dia d'avui, denuncien que no s'ha complert l'acord de solucionar amb celeritat tots els incompliments de la Llei de prevenció i riscos laborals, i apunten que els treballadors estan indignats, «no aguanten més, corrent el risc d'accidents al treball amb vehicles en mal estat». A més, un dels punts de l'acord signat on constava que el dia 6 d'octubre del 2022 s'aprovaria el plec de condicions d'aquesta contracta i «ja tenim coneixement que no es complirà la data que es va acordar entre les parts».