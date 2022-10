La 'Mostra de Cuines de Tardor' de Calvià torna durant tots els divendres d'octubre

La 'Mostra de Cuines de Tardor' de Calvià torna aquest divendres, dia 7 d'octubre, amb una nova edició, que tendrà lloc durant quatre divendres consecutius.

Segons ha informat l'Ajuntament de Calvià, aquest divendres dia 7 d'octubre començarà una nova edició de la 'Mostra de Cuines de Tardor' de Calvià, que tendrà lloc durant quatre divendres consecutius en diferents núclis i zones del municipi.

En aquesta edició hi participaran un total de 45 restaurants que oferiran un menú complet a preus populars, que oscil·laran entre els 14 i els 18 euros. Els restaurants oferiran el menú al migdia, a la nit o en els dos horaris, mentre que alguns proposaran també un menú infantil, sense gluten o vegetarià. A més, molts establiments oferiran també la possibilitat de 'Take Away' perquè la clientela pugui endur-se'n el menú a casa.

Enguany, com a novetat, i per celebrar els 10 anys de la 'Mostra de Cuines de Tardor', es sortejaran 15 bons de 100 euros cada un entre les persones que vagin a dinar o sopar a la 'Mostra' i omplin un breu qüestionari de satisfacció a través d'un codi QR. El resultat del sorteig es farà públic, d'acord amb les bases, el 4 de novembre. El premi es podrà bescanviar des del novembre i fins al setembre de 2023 en els establiments que hagin format part d'aquesta edició i que s'hagin inscrit com a restaurants on poder-ho fer.

La 'Mostra de Cuines' de Calvià és una cita bianual, que té lloc en primavera i en la tardor, coincidint amb l'inici i final de la temporada turística. Es cerca promoure la gastronomia local alhora que es dona visibilitat als restaurants de la localitat amb l'objectiu de contribuir a la desestacionalització turística allargant la temporada al màxim, i impulsar l'economia i l'ocupació laboral en el municipi.