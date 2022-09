L'Escola Municipal de Mallorquí comença el nou curs amb el concert de Xanguito aquest divendres

L'Escola Municipal de Mallorquí comença nou curs i ho fa fent festa i compartint l'alegria de tornar a encetar l'oferta formativa, enguany per primera vegada amb total normalitat després de la pandèmia de Covid-19. L'Escola ha obert aquest dilluns la matrícula dels cursos de llengua catalana, una de les tres potes que conformen l'oferta juntament amb els cursos d'Història de Mallorca i de Ball de Bot i instruments tradicionals. Aquest curs 2022-23 l'Escola Municipal de Mallorquí ofereix set nivells de cursos de llengua catalana de 32 hores a Manacor, des d'A2 fins a C2; els nivells A2 i B1 a Porto Cristo; i el B2 i C1 en la modalitat en línia. «Adaptam l'oferta de l'Escola a les necessitats que detectam i a la demanda», ha explicat la directora de l'Escola Municipal de Mallorquí, Margalida Rosselló, aquest dilluns en roda de premsa. «Enguany hem tornat a insistir en la voluntat de sortir del nucli de Manacor oferint cursos a Porto Cristo i també hem mantingut l'oferta en línia, tot i que el darrer trimestre del curs passat ja vàrem veure que la gent té necessitat de tornar a la presencialitat», ha afegit. La inscripció als cursos es pot fer de manera telemàtica mitjançant la web www.escolademallorqui.cat, una novetat que s'incorporà fa dos anys. La inscripció dels cursos de català finalitzarà el pròxim 19 de setembre, en cas que hi hagi llista d'espera d'alguns nivells, si hi ha quòrum suficient, es podran formar nous grups.

Aquest curs també tornaran els cursos d'Història de Mallorca (inscripcions del 2 al 8 de novembre), de Ball de bot i d'Instruments tradicionals (inscripcions del 3 al 10 d'octubre).

«Que un Ajuntament tengui una escola de llengua i de cultura com l'Escola Municipal de Mallorquí és una anomalia preciosa. El nostre objectiu és no renunciar a l'excel·lència i també eixamplar la base amb propostes que surten del que tradicionalment ha fet l'Escola per obrir i normalitzar l'ús de la llengua», ha explicat Sebastià Llodrà. Per això, aquest curs l'Escola també oferirà dos monogràfics, un dedicat a les aptituds lingüístiques i un altre a la història gastronòmica de Mallorca, a més d'altres tallers com els que s'imparteixen als centres educatius relacionats amb la cultura popular o els tallers de rap, entre d'altres.

El nou curs 2022-23 arriba en un moment especial, ja que «tenim el 50è aniversari a tocar i el curs comença amb una situació de l'escola envejable», ha afirmat el delegat de Política Lingüística de l'Ajuntament de Manacor, Sebastià Llodrà. Per aquest motiu i també amb l'objectiu «d'eixamplar la base» de l'Escola i continuar amb la feina de «punt de trobada transversal i intergeneracional», aquest curs s'enceta d'una manera festiva, amb el concert Du la llengua amb tu de Xanguito el divendres 16 de setembre a partir de les 19 h al Parc Municipal. El concert serà, a més, la presentació de la campanya Du la llengua amb tu, que pretén aproximar la llengua catalana a la gent jove a través de la música, fer valer la música en català, donar suport als músics mallorquins que componen i canten en català i fomentar el consum d'oci en la nostra llengua. "Volem que la gent dugui la llengua allà on va, que la faci servir, que l'estimi, que la visqui", ha afegit Llodrà.

El concert de Xanguito començarà a les 20 h, però des de l'Escola Municipal de Mallorquí s'anima tothom a anar al Parc a partir de les 19 h per poder recollir les bosses de cotó que regalaran als assistents i per «poder encalentir motors» amb la llista de cançons en català que a partir d'aquest dilluns s'anirà construint de manera col·laborativa mitjançant les xarxes socials de l'Escola Municipal de Mallorquí. Les cançons més votades o més proposades seran les que es reproduiran abans del concert, mentre la gent recull les seves bosses i gaudeix del fotoreclam que s'haurà instal·lat al Parc.