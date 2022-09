Son Servera i Sant Llorenç proposen comprar la finca de Na Penyal i Puig de Sa Font amb fons de l'impost turístic

Els ajuntaments de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar han presentat un projecte a la convocatòria de fons de l'Impost de Turisme Sostenible per a comprar la finca Na Penyal i Puig de Sa Font i regular i adequar a l'ús públic els seus espais naturals.

Tot i que el projecte és conjunt, seria Son Servera qui assumís la gestió, ha informat el consistori. El regidor de Medi Ambient de Son Servera, Miquel Espases, ha incidit en la necessitat que una administració pública gestioni la finca «per a garantir-ne la conservació i la preservació del caràcter tradicional».

Segons ha explicat l'Ajuntament, la finca, de propietat privada, era utilitzada per ciutadans i turistes per a fer diverses activitats com senderisme, cicloturisme, escalada, etc. «No obstant, en els darrers mesos s'està procedint al tancament gradual de l'espai, fet que suposa un greu perjudici per a les persones que el freqüentaven habitualment», han lamentat.

A més, els municipis també volen disposar d'aquest espai per a poder dur a terme actuacions de gestió forestal per a reduir el risc d'incendi i impulsar mesures de compensació de CO2.

Un cop adquirida, es preveuen realitzar activitats recreatives com diades i excursions i instal·lar taules, bancs i banys; també es volen impulsar actuacions de recuperació i educació ambiental; i actuacions en matèria ambiental com eradicació d'espècies invasores o instal·lació de caixes niu a diferents punts de la finca.

Els ajuntaments creuen que el projecte «compleix moltes de les estratègies prioritàries i objectius d'aquest impost, com la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic, la mobilitat sostenible, l'economia circular, la recuperació del medi natural, la rehabilitació del patrimoni o la contribució a la diversificació econòmica».

A més, han recordat que els seus municipis suposen la tercera destinació amb nombre de places turístiques de les Illes. «Som un dels municipis que aportam més a aquests fons, per tant demanam que se'ns tengui en compte a l'hora de l'adjudicació d'aquests després d'anys de no invertir a la nostra zona», ha dit Espases.