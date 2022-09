El CEIP Es Puig de Lloseta estudia denunciar el germà de la víctima d'assetjament per difamació

Un jove ha denunciat mitjançant les xarxes socials l'assetjament que pateix el seu germà al CEIP Es Puig de Lloseta, el dia del seu aniversari. La publicació inclou un vídeo on es veu com el nin és vexat pels seus companys quan, a l'hora de cantar-li la cançó d'aniversari, canvien la lletra per a insultar-lo pel seu físic.

«Ha arribat a casa i el primer que ha fet és posar-se a plorar i dir que aquesta vida és una merda, que no volia viure més», ha assenyalat el seu germà gran a Instagram.

L'episodi d'assetjament va tenir lloc aquest dimecres a les instal·lacions del CEIP Es Puig de Lloseta, si bé des del centre han matisat que va passar durant una activitat que gestiona una empresa privada a l'escola d'estiu -a través d'un contracte públic amb l'Ajuntament- i que l'escola només havia cedit els espais.

Segons ha publicat el germà de la víctima, el nin havia portat un pastís a l'escola per a celebrar el seu aniversari, però els seus companys varen modificar la lletra de la cançó 'Aniversari feliç' per a insultar-lo pel seu físic. Aquests fets es varen recollir en un vídeo que també s'ha difós. Seguint amb el relat publicat en xarxes, després d'això el nin es va asseure sol al pati i el grup de nins va continuar assetjant-lo.

El jove indicava en aquesta publicació que el seu germà «fa quatre anys que està en aquest col·legi aguantant insults, baralles, escopinades i més» i acusava els mestres de no fer res al respecte.

L'escola es planteja denunciar-lo per difamació

El director del CEIP Es Puig, Miquel Bujosa, ha explicat a Europa Press que el centre estudia presentar una denúncia davant la Guàrdia Civil per difamació, per haver assenyalat el centre a la publicació i haver acusat els professors de no fer res.

Alhora, Bujosa ha lamentat els fets i ha subratllat que és «impensable» que una cosa així passi en un col·legi. El centre estava tancat per les vacances escolars i de fet ha començat a tornar a funcionar aquest dijous, 1r de setembre.

Cal assenyalar que l'usuari ha editat posteriorment la publicació per aclarir que els fets han passat no a l'àmbit lectiu sinó durant l'escola d'estiu, si bé subratlla que «això no ve d'ahir, són mesos i mesos». També s'ha modificat el text de la descripció referint-se als «monitors» en comptes de «professors».

El regidor d'Educació de Lloseta, Tomeu Ripoll, ha informat que des de la regidoria ja s'han posat en contacte amb l'empresa responsable de l'activitat, així com amb els pares del menor afectat i els pares del grup de nins que hi varen participar assetjament. A més, s'ha informat el Policia Tutor del municipi, que ja ha iniciat el protocol estipulat per a aquest tipus de casos.