MÉS per Llucmajor demana a l'Ajuntament «celeritat» en la reobertura del centre d'esports de les urbanitzacions

MÉS per Llucmajor ha reclamat aquesta setmana a l'Ajuntament que acceleri els tràmits per a tornar a obrir com més aviat millor el SIIT Sport Center de Cala Blava, un complexa esportiu del qual s'aprofiten els residents a la zona d'Urbanitzacions.

El regidor de la formació ecosobiranista, Miquel Serra, ha explicat que «aquest complex esportiu roman tancat des de fa mig any, des que l'anterior empresa concessionària l'abandonés, i després de problemes amb gent que el va ocupar i que l'Ajuntament va desallotjar».

Serra ha considerat que aquestes instal·lacions «s'han de tornar a obrir ben aviat per evitar que es degradin encara més del que estan. Si l'Ajuntament no fa passes, de cada vegada serà més costós perquè es degrada dia rere dia com es pot comprovar amb una simple visita».

El centre disposa d'un bar-restaurant, pistes de tenis, pàdel, piscina, pista de futbet, zona de gimnàs i fitness i també s'hi duen a terme activitats dirigides de les quals en podien gaudir els residents a urbanitzacions que ara es veuen obligats a desplaçar-se a Llucmajor.

Finalment, Serra ha demanat que aquest espai es torni a adjudicar perquè el gestioni novament una empresa externa o que el dugui directament l'administració local.