Andrés Nevado ja és el nou batle de Pollença

El ple de l'Ajuntament de Pollença s'ha reunit aquest dissabte de manera extraordinària per a elegir el nou batle, Andrés Nevado, després de la renúncia al càrrec de Tomeu Cifre.

El Consistori ha explicat que el relleu s'ha produït segons l'acord de governabilitat aconseguit per Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PP i el PI-Proposta per les Illes Balears.

Cifre ha agraït a tots els regidors la seva tasca i suport. «El pacte ha estat bo de portar i cohesionat», ha dit l'exbatle, al mateix temps que ha expressat «tot el seu suport» a Nevado.

Per part seva, després d'haver pres possessió del càrrec, el nou edil s'ha compromès a realitzar una gestió «continuista» i a seguir amb els projectes ja començats i que no s'han pogut desenvolupar abans a causa de la pandèmia.