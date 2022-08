Els organitzadors dels Much recorden que la festa «no és una botellada»

La Mucada ja és aquí! Després de dos anys d'aturada a causa de la pandèmia, la festa del Much de Sineu se celebrà aquest dilluns, 8 d'agost, enmig d'una gran emoció i expectació. Una neofesta que ha arrelat en el calendari mallorquí i que compta amb centenars d'adeptes d'arreu de l'illa.

Ara bé, tant des de l'Ajuntament com des dels organitzadors de la festa volen posar fi als excessos que altres anys es produïen, sobretot a la nit. Així, aquest dissabte els organitzadors de la festa han fet públic a través de les xarxes socials un breu comunicat en el qual alerten als participants que la Mucada «no és una botellada».

En aquest sentit, insten els participants a mantenir una actitud cívica i a gaudir de la festa amb «consciència, respecte i tolerància». Així, reclamen respecte per a tots els participants de la festa i recorden que cal lluitar contra les agressions masclistes. «Recorda: No és no!», sentencien.

Sigui com vulgui, el Much ja és aquí! Visca la Mucada! Bona festa, amb seny i respecte, per a tothom!