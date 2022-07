Una dotzena d'ovelles, mortes per un atac de cans a la finca ecològica Sa Bassa Crua de Llucmajor

Aquest dimecres s’ha produït un atac de cans a la guarda d’ovelles de la finca ecològica Sa Bassa Crua, de Llucmajor. Un total de dotze animals han mort o s’han hagut de sacrificar i n’hi ha 5 de ferits greus. Aquesta finca va sofrir un atac recentment que va causar la mort d’un xot i el passat gener, a la finca del veïnat, tres cans varen matar 60 ovelles i 30 mèns.

Davant aquesta situació recurrent a Fora Vila, des d’APAEMA remarquen que denunciaran tantes vegades com passi. «No ho aturarem, però almanco ho farem sabedor. Els propietaris d’animals de companyia s’han de fer responsables d’aquests desastres. Demanam a les institucions competents, com pugui ser la Conselleria d’Agricultura, que trobin una manera eficaç d’ajudar a pal·liar les pèrdues econòmiques que comporten aquests tipus d’atacs», han explicat.

A més, destaquen que «la pèrdua de ramaderia extensiva a Mallorca és preocupant. Des de principis de segle XXI fins ara, s’han perdut més de 20.000 caps de ramaderia ovina a les Illes Balears, i les xifres no aturen de caure. El preu de la carn està per davall dels costos que suporten els ramaders. I aquests atacs no fan més que empitjorar i posar en risc la continuïtat de les guardes existents».

En un context de crisi ambiental, la situació dels remats va més enllà de l’activitat econòmica. La ramaderia extensiva, i en especial l’ecològica, és multifuncional. Produeix carn de qualitat i genera serveis ambientals: recicla nutrients, controla l’herba, prevé incendis, incrementa la qualitat del sòl i potencia la biodiversitat. La ramaderia ecològica, a més, garanteix en tot moment el benestar dels animals i el respecte cap al seu comportament natural.

La guarda d’ovelles atacada pertany al projecte de promoció “ME ecològic de Mallorca”. Aquest projecte intenta revertir aquesta situació, des de l’any 2015.