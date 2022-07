La capital del Raiguer celebra 'Orgullosament Inca', una festa reivindicativa dels drets LGTBIQ

Festa i reivindicació. La capital del Raiguer va celebrar aquest divendres 'Orgullosament Inca', una festa per visibilitzar i lluitar a favor dels drets de les persones LGTBIQ. Aquesta sisena edició de la trobada comptà amb actuacions, entre altres, de Vivian Caoba, Rebeca i Drag Vulcano, així com un concurs de Drags. La festa s'allargà fins entrada la matinada.

Tal com ha publicat el diari Ultima Hora, el batle Virgilio Moreno assegurà que Inca és un municipi «obert, que treballa per la igualtat i la diversitat». «És una celebració integradora, en la qual participen moltes famílies, nens i nenes, per a ressaltar també l'aspecte pedagògic i educatiu de l'esdeveniment», va afirmar per part seva el regidor de Festes, Antoni Peña.

Pedro Martínez, representant de l'entitat Únic, que lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ, va ser l'encarregat de llegir el pregó. En el seu discurs va detallar com van ser els orígens de la festa i com al novembre de l'any passat es va aconseguir que diverses persones residents a Inca participessin en l'enregistrament d'un anunci per al Ministeri d'Igualtat espanyol per a reivindicar la diversitat sexual. «Gràcies a tots aquests actes, a la meva família i amics, soc una persona lliure per a poder caminar de la mà amb la persona que vull, al costat del meu fill, i ser una família més», va assegurar.

Aquesta edició d''Orgullosament Inca' va començar dilluns amb una mostra de banderes pel centre de la ciutat. A banda de la celebració de divendres, el Teatre Principal ha oferit al llarg de la setmana un cicle de cinema amb Bibiana Fernández de protagonista, i també s'han presentat obres literàries.