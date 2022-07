EL TSJIB dona la raó al GOB i revoca l’autorització turística del Botel Alcudiamar

El GOB va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'administració de la Comunitat Autònonoma de les Illes Balears (Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme) i contra Alcudiamar S.L. L'objecte del recurs era la resolució dictada pel Director General de Turisme, el 13 de maig de 2019, en contestació a l'escrit presentat el 17 d'octubre de 2017 pel GOB i altres sol·licitant a la Conselleria de Turisme que revoqués i anulés l'autorització turística concedia el 28 de maig de 2003 (i la seva modificació de gener de 2004) en relació amb el Botel Alcudiamar.

El GOB defensava que:

1) Com recollien els informes dels tècnics municipals emesos el 10/04/2017 i el 23/01/2018, l'ús turístic de l'hotel estava prohibit per l'art. 74 del Reial Decret

Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, de la Llei de Ports i Marina Mercant. Infringint també el Pla Especial del Port d'Alcúdia aprovat el 2004 per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori. Tot i això, l'Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant el Decret núm. 1676/2000, va donar llicència d'obertura i funcionament d'una escola de vela i "allotjament per a navegants" a Alcudiamar. La previsió normativa de "unitats d'habitació per ús de les tripulacions" no té cap relació amb l'hotel-apartament de 4 estrelles que comercialitza el Botel Alcudiamar.

2) Alcudiamar ni ha sol·licitat ni tampoc obtengut la llicència municipal d'obres, obertura i funcionament d'un hotel de quatre estrelles, quebrantant la condició prevista en l'autorització turística concedida el 28/05/2003 sense que la Conselleria de Turisme, hagi requerit mai el compliment.

3) La Sentència d'aquesta Sala dictada el 19/03/2000 (PO núm. 956/2000), referent a la caducitat de l'autorització turística prèvia, refereix que la concessió inicial de 29/07/1988 i la modificació de 11/02/1999 contemplava l'ús d'allotjamanet d'escola de vela i navegants, no d'hotel apartaments.

Així el GOB sol·licitava la «revocació/anulació/caducitat» i, en el seu cas, revisió d'ofici de l'autorització turística, degut que l'establiment hoteler es troba en funcionament sense disposar de les llicències municipals d'obres, obertura i funcionament incomplint la condició imposada en la mateixa i integrada en l'art. 48.2 de la Llei 2/1999,

de 24 de març, General Turística de les Illes Balears. Aquest incompliment complica l'extinció jurídica de l'autorització.

La sentència del TSJIB estima els arguments del GOB i declara «sense efecte ni eficàcia jurídica l'autorització turística» concedida pel conseller de Turisme el 28 de maig de 2003 i la seva modificació de gener de 2004 i es condemna la Conselleria a adoptar, en relació a l'establiment hoteler Botel Alcudiamar, en un termini màxim d'un mes les mesures previstes a la sentència.