Els primers pressuposts participatius d’Inca permetran executar cinc projectes triats per la ciutadania

Els primers pressuposts participatius del municipi d’Inca permetran executar durant els pròxims mesos cinc projectes proposats per la ciutadania, per un valor de 500.000 euros. Més de 1.000 persones han participat en el procés de votació i han apostat per la sostenibilitat, l’accessibilitat i la convivència amb els seus vots.

«Gràcies a aquesta iniciativa, els inquers i les inqueres han pogut incidir per primera vegada en la política municipal i manifestar quins són els seus interessos i prioritats, podent decidir a on s’inverteix una part important del pressupost municipal», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

D’aquesta manera, un cop finalitzat el termini de votació i realitzat el recompte de punts, les propostes més valorades per la ciutadania són:

INCA, CIUTAT SALUDABLE amb 2537 punts: Instal·lació de fonts d’aigua potable, mobiliari urbà amb vegetació i tòtems purificadors d’aire urbà a diversos punts de la ciutat.

INCA, CIUTAT ACCESSIBLE amb 1938 punts: Eliminació de les barreres arquitectòniques i millora de la mobilitat a l'avinguda de Lluc, l'avinguda Antoni Maura i el carrer de Joan Alcover.

INCA CÍVICA amb 1362 punts: Tancament perimetral del Parc Europa.

INCA, CIUTAT PER CONVIURE amb 1263 punts: Creació d'un espai de trobada a la plaça del Bestiar i millorar el parc infantil.

INCA, CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA amb 1260 punts: Creació de noves zones infantils a la plaça del Lledoner, la plaça Lompoc i l'avinguda dels Reis Catòlics.

Així doncs, en aquesta primera edició dels pressuposts participatius d’Inca han participat un total de 1.064 veïns de la capital del Raiguer majors de 16 anys. Cada persona podria votar cinc propostes per ordre de prioritat, atorgant 5, 4, 3, 2 i 1 punt a cada projecte seleccionat.

«La nostra finalitat era potenciar la dinamització i impulsar la participació. És important que la ciutadania s’impliqui en el dia a dia del municipi i tots plegats puguem seguir millorant la nostra ciutat», destaca el regidor de Participació, Andreu Caballero.

Prèviament, l’Ajuntament d’Inca es va reunir amb els diferents col·lectius i associacions del municipi per tal de recopilar propostes i suggeriments. Amb tota la informació recopilada, es varen seleccionar 13 projectes els quals passaren la valoració tècnica, atès que cada projecte no podia superar els 100.000 euros de pressupost i s’havia de poder dur a terme aquest any 2022.