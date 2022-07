Reviure Tofla denuncia que Cemex reactiva la cimentera de Lloseta «sense tenir cap control de la qualitat de l’aire»

La plataforma Reviure Tofla denuncia que aquest mes de juny s’ha fet realitat la reactivació de les instal·lacions de Cemex a Lloseta, que continuen tenint vigents tots els permisos per a produir ciment i per a incinerar materials perillosos, a més de continuar explotant la pedrera de Can Negret (Alaró) i tenir en marxa la planta d’àrids.

Des de la plataforma reclamen al Govern que davant l’evidència d’aquesta reactivació de la cimentera i la incineradora, «no pot esperar ni un dia més per a instal·lar a la zona una estació de control de l’aire que permeti obtenir dades i que aquests mesuradors estiguin connectats a la xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l’aire, que depèn de la Conselleria de Transició Energètica». A més, han sol·licitat una reunió amb el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Josep Malagrava, per a traslladar-li aquesta inquietud dels veïnats de Lloseta, Binissalem i Alaró.

«Tot i que pugui resultar sorprenent, l’activitat de la cimentera de Lloseta no compta amb cap mesurador públic de control de l’aire, tot i que l’any 2006 Cemex va ser condemnada per contaminar la zona amb les seves emissions i va ser obligada a indemnitzar a veïnats i a instal·lar nous filtres. A la depuradora municipal de Lloseta -situada a pocs metres de la cimentera- hi ha una estació de control que, curiosament, és propietat de la pròpia multinacional Cemex, però no ofereix dades de la qualitat de l’aire, sinó que només reflecteix paràmetres del tamany de les partícules ambientals», han remarcat.

De les 21 estacions mesuradores que composen la xarxa balear de control de l’aire només n’hi ha dues que no mesuren la qualitat de l’aire, i són la de Cemex a Lloseta, i la d’Aena a l’aeroport de Son Santjoan. La següent estació de control de l’aire situada més propera a Lloseta és la de Sa Vinyeta, a Inca, propietat d’Endesa, però està inactiva des de l’any 2012.

Els veïnats de la cimentera i la incineradora de Cemex han detectat aquestes darreres setmanes que les instal·lacions tornen a estar en funcionament i han pogut enregistrar com la planta torna a emetre fum per les seves xemeneies. Sobretot es queixen que és a les nits quan se sent el renou d’activitat de la planta, i també afegeixen que hi ha moltes concentracions de pols, que és de suposar provenen de la planta d’àrids.

A l’hora d’exigir a l’Administració que vetlli per la salut dels habitants d’aquesta zona del Raiguer, Reviure Tofla ha destacat que cal recordar que «des de juliol de 2021 la incineradora té l’autorització del Govern per cremar als seus forns residus considerats contaminants i perillosos, i que des d’aquest mes de juny també se’ls permet importar des de fora escòries d’alts forns per utilitzar-les com a matèria primera per a la planta de ciment».

Els residus perillosos que Cemex està autoritzat a cremar als seus forns de Lloseta són: ceres i greixos usats, olis hidràulics minerals no clorats, olis hidràulics sintètics, olis fàcilment biodegradables, olis sintètics i minerals no clorats de motor, transmissió mecànica i lubricants, vidres, plàstics i fustes que continguin substàncies perilloses o n’estiguin contaminats, terra i pedres amb substàncies perilloses, i fustes amb substàncies perilloses procedents d’altres instal·lacions de tractament mecànic de residus.

Per tot això, la plataforma Reviure Tofla vol denunciar «l’absència total de control públic de l’activitat de Cemex (quines emissions estan respirant els veïnats avui mateix, quins materials i quina quantitat es pot cremar a la incineradora, quantes tones reals d’escòries arribaran pel Port d’Alcúdia i com es transportaran i es manipularan…)». Consideren que no pot passar ni un dia més sense que el Govern «prengui mesures per a posar controls públics a una activitat que podria arribar a ser contaminant i, per tant, perjudicial per a la salut dels habitants del Raiguer. La zona de Lloseta, Binissalem, Inca i Alaró és un punt amb molta concentració de població als nuclis urbans, però també a la zona rústica, i ara mateix podrien estar exposats a les conseqüències d’una activitat industrial de les més contaminants».