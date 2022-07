L’Orgullosament Inca amplia la programació amb un cicle de cinema, presentacions de llibres i una exposició

L’Ajuntament d’Inca i l’associació Únic han presentat el programa d’activitats que es durà a terme a la capital del Raiguer amb motiu de l’Orgullosament Inca. L’acte ha comptat amb la participació del batle d’Inca, Virgilio Moreno; el regidor de Festes, Antoni Peña; el president de l’associació Únic, Joan Pons; Pep Noguera; Vivian Caoba i les drags locals Mystica Vileila, Stacy Lover i Mortia Dickinsane. Albert Pinya DJ, Silvia Superstar (cantant de Killer Barbies), juntament amb Pep Noguera han estat els responsables de posar la nota musical a la vetllada.

«Després de molts d’anys de feina, l’Orgullosament Inca s’ha consolidat i som un referent de la diversitat. Ampliam la programació i realitzarem activitats al llarg de tota la setmana, que acabaran amb el festival LGTBI, que enguany tornarà al centre de la ciutat. Hem de seguir reivindicant, hem de seguir lluitant i hem de seguir fent festa», explica el regidor Peña.

Per la seva part, el president de l’associació Únic destaca que «enguany serà un Orgullosament Inca més reivindicatiu que mai. Hem de seguir donant passes cap endavant i, a pesar de tot, seguir empenyent per continuar avançant. Seguirem lluitant fins que aconseguim assolir els drets i una igualtat efectiva i real».

Així doncs, la programació de l’Orgullosament Inca s’amplia de l’11 al 15 de juliol. Les activitats arrancaran el dilluns amb la inauguració de l’exposició fotogràfica «Orgull per bandera», a càrrec de Francs Studio i Marcos Hernández. Després es donarà també el sus a un cicle de cinema LGTBI, el qual s’allargarà tota la setmana, amb la projecció de «La vida de Adele», en el Teatre Principal d’Inca.

El plat fort d’aquest programa de cinema serà dimarts dia 12 amb la celebració del 30 aniversari del film «Tacones Lejanos» de Pedro Almodóvar, amb la presència de Bibiana Fernández i Diabéticas Aceleradas. El cicle continua dimecres amb la pel·licula «Swang Song» i finalitza dijous amb la projecció de «Tomboy».

De manera paral·lela, dimecres 13 de juliol, el Claustre de Sant Domingo acollirà la presentació de la novel·la «Coto privado de infancia», de Paco Tomás; i els llibres «Travestiario, Drag Color» i «Ultracoloreadas, de Donacio Cejas», a càrrec de Pere Terrassa. Durant l’acte es durà a terme una intervenció/mural de la mà d’Aitor Saraiba.

Pel que fa al festival LGTBI de referència a Mallorca, es durà a terme el 15 de juliol a la plaça Espanya d’Inca. El sisè Orgullosament Inca comptarà amb la participació de Sofía Cristo, la cantant Rebeca (Duro de Pelar), Drag Vulcano i les drags locals Mystica Vileila, Stacy Lover, Mortia Dickinsane i Lolita Kahos, entre altres artistes. A més a més, un any més tornarem a gaudir de la participació de Topacio Fresh, que des del primer any ha apadrinat el festival i la col·laboració de Pep Noguera i Vivian Caoba, que any rere any participen també en l’organització d’aquest esdeveniment.

«Enguany estam més orgullosos que mai de poder presentar aquest festival i fer-ho de la mà de l’associació de referència en la nostra ciutat, Únic. Convidam tothom a venir a Inca i gaudir d’aquest acte reivindicatiu, que hem de seguir potenciant i impulsant per contribuir a visibilitzar la lluita LGTBI», explica el batle Moreno.