La batlessa de Campos diu que «firmaria ara mateix perquè Es Trenc deixi de ser un Parc Natural»

La batlessa de Campos, Xisca Porquer (PP), ha assegurat en una entrevista a la SER Mallorca que vol que Es Trenc deixi de ser un parc natural perquè «només ha duit problemes al poble».

A més, assegura que des de l'Ajuntament no fan comptes recollir el fems acumulat a la platja, encara que sigui competència seva.

Porquer demana una compensació econòmica de 450.000 euros anuals al Govern de les Illes Balears per poder assumir els costs que suposa «mantenir aquest femater», tal com ha definit la batlessa.

La batlessa també ha comentat que el fet que sigui un parc natural fa que no es puguin col·locar papereres en la platja i ha afegit que «el problema de la massificació de les platges no és pels xibius» de la zona.

«Firmaria ara mateix. Jo i molts campaners. Des de la declaració de Parc Natural hem tengut molts problemes en el poble de Campos. No vol dir que no vulgui protegir, dic que d'ençà que es declarà parc natural ens ha duit molts problemes. No sé què han protegit, perquè està ple de fems», comentava Porquer.