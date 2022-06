El PSOE d'Andratx demana una reunió del pacte per reconduir la situació a l'Ajuntament després de la reprovació del batle

La polèmica també continua a l'Ajuntament d'Andratx. Després de la reprovació del batle Toni Mir aquest dijous, el secretari general del PSOE del municipi, Toni Bordoy, ha demanat aquest dissabte una reunió de pacte als socis de govern, formats per El Pi i MÉS per Mallorca, per «reconduir l'equip de govern i complir amb el compromís adquirit» amb els ciutadans. Mentrestant, l'oposició ja planeja presentar una moció de censura contra Mir.

Bordoy ha expressat que «hem dut a terme una assemblea extraordinària amb els i les militants d'Andratx per analitzar la situació, després del plenari del passat dijous». «Hem tingut un debat extens per valorar totes les opcions perquè els i les socialistes lluitarem fins al final perquè volem complir amb el pacte signat amb els socis de govern», ha assegurat.

Finalment, Bordoy ha exposat que «és la nostra responsabilitat fer tot el possible per al compliment del compromís adquirit» i evitar el trencament del govern a Andratx a un any vista de les eleccions.