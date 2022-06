L'alemany que ha comprat la finca de Crestatx accepta que es continuï celebrant el Pancaritat

El misser alemany Bernd Sagasser és el nou propietari de la finca de Crestatx de sa Pobla, que ocupa 22 hectàrees de terreny i que alberga el petit bosc d'ullastres on cada any es celebra el Pancaritat amb la presència de centenars de poblers. La compra es va fer efectiva a principis d'any.

El batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert, va contactar amb el nou propietari per exposar-li la situació i arribar a un acord. «El propietari va ser present en el Pancaritat d'enguany i va comprovar que es tracta d'una celebració molt tradicional, sense excessos i que forma part del sentiment pobler», indica Llorenç Gelabert. A més, «enguany no hi ha hagut música a tot volum i, pels bons resultats que ha donat i les opinions dels assistents, crec que optarem per eliminar les barraques».

La segona iniciativa «fou convidar el nou propietari i la seva dona a un arròs pobler i exposar-li de manera clara la nostra petició. L'acord fou ràpid i ha accedit a cedir el bosc d'ullastres mentre la brigada continui mantenint-lo i netejant-lo perquè estigui en perfectes condicions quan arribi el Pancaritat», relata el batle. La compra de la finca de Crestatx no afecta l'ermita, documentada ja en 1285 i que està registrada en la parròquia de sa Pobla i és propietat del Bisbat, junt amb l'esplanada annexa i la zona d'aparcaments.