L’excavació a El Sec aporta materials nous per a la recerca del derelicte púnic

L’excavació del derelicte púnic d’El Sec, a Calvià, (segle IV aC), que es du a terme gràcies a una subvenció de 54.316 euros de la Direcció Insular de Patrimoni, ha possibilitat l’extracció de materials nous que seran investigats i després lliurats al Museu de Mallorca, perquè tothom els pugui veure. Entre les peces recuperades destaquen algunes ceràmiques, joies, objectes metàl·lics i aliments com coriandre i ametlles, de les quals se n’estudiarà la casta i la procedència. A més, el projecte subvencionat ha aportat més informació sobre l’arquitectura naval.

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, han visitat el jaciment d’El Sec, juntament amb els codirectors de l’excavació, Carlos de Juan i Sebastià Munar. Durant la visita, tothom ha destacat la importància que es torni a excavar aquest derelicte després de 50 anys.

Segons ha explicat Busquets, el projecte de reexcavació del derelicte El Sec i la investigació cultural de l’arquitectura naval, liderat per la Universitat de València, va obtenir una ajuda de 54.316 euros distribuida en tres anualitats (4.932 euros el 2020; 24.642 euros el 2021 i 24.742 euros el 2022) de la convocatòria de subvencions per a la recerca en matèria d’arqueologia i/o paleontologia a Mallorca, a l’arxipèlag de Cabrera i als illots adjacents. Busquets ha remarcat que aquesta convocatòria és una novetat d’aquesta legislatura i «que és la primera vegada que es convoquen ajudes a la recerca, que també possibiliten excavacions noves, amb l’objectiu d’impulsar la recerca i així aportar coneixement científic respecte del nostre patrimoni». En total, ha recordat la vicepresidenta del Consell, s’ha injectat 774.450,99 euros a ajuntaments, universitats i particulars del sector per possibilitar projectes d’investigació com el d’El Sec.

«Ens té meravellats», ha declarat Carlos de Juan, sobre les troballes de part de la càrrega del vaixell i l’estat de l’arquitectura naval. De fet, la investigació aporta informació important sobre el comerç a l’època la mediterrània.

Segons han relatat, la idea de la reexcavació del derelicte va sorgir després de comprovar, en les tasques de la carta arqueològica subaquàtica de 2019, que encara hi havia restes de fusta. Amb mitjans més moderns que als anys 70 i una metodologia diferent a la que s’utilitzava llavors, s’ha comprovat que hi havia encara algunes zones per excavar i s’han recuperat materials nous.

Els investigadors han avançat que la seva intenció és sotmetre els materials a uns tractaments de consolidació i restauració preventiva per poder dur a terme la investigació necessària i després lliurar els materials al Museu de Mallorca i que estiguin a l’abast de tothom.