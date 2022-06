Denuncien que Llucmajor destina un milió d'euros menys del previst a les ajudes als comerços per la Covid-19

Gairebé dos anys després de l'inici de la fi de la Covid-19, moment en què la majoria d'ajuntaments començaren a repartir amb èxit ajudes als comerços i empreses dels seus respectius municipis, a Llucmajor continuen sense saber fer arribar les subvencions per a la reactivació econòmica a les petites i mitjanes empreses.

I no només això, l'equip de govern ha renunciat a repartir un milió d'euros dels dos prevists inicialment a aquesta partida d'ajudes als comerços i empreses per a la reactivació econòmica, segons denuncia MÉS per Llucmajor.

En aquest sentit, el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, explica que en el passat ple aprovà una modificació de crèdit de 750.000 euros per a ajudes al comerç, a la qual varen donar suport: «Consideram que l'equip del batle torna a arribar tard un cop més perquè després de l'aprovació de la modificació de crèdit, han d'anar quinze dies a exposició pública. Posteriorment, s'han d'aprovar les bases i iniciar la convocatòria. És a dir, tot plegat estarà enllestit al mes de juny o juliol com a prest».

Queixes dels comerços

Per altra banda, MÉS per Llucmajor lamenta novament que la filosofia d'aquestes ajudes donen «més fum que llum». En aquest sentit, Serra explica que «la primera convocatòria fou un fracàs perquè als comerços i empreses els fou del tot impossible complir amb la burocràcia i dificultats que posà l'Ajuntament de Llucmajor».

Ara idò, encara ho posen més difícil, ja que les ajudes van lligades a les inversions fetes a 2021 i 2022. Serra enraona: «Clar, la gran majoria de petites i mitjanes empreses no ha pogut fer cap inversió precisament per les dificultats econòmiques que han passat i aquest fet ens fa augurar un nou fracàs en la convocatòria d'ajudes».

MÉS per Llucmajor reitera la necessitat que l'Ajuntament vagi de la mà dels comerços del municipi i obri canals de comunicació per establir sistemes de fer arribar la totalitat de les ajudes aprovades el 2021.