El PP de Campos vota en contra de la Justícia en català

El PP de Campos va tombar la proposta de sumar l'Ajuntament a la campanya 'La justícia també en català'. La moció de MÉS per Campos va ser rebutjada per la majoria absoluta del partit conservador.

La campanya té com a objectiu promoure l'ús de la llengua catalana dins l'Administració de justícia i fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

Des de MÉS per Campos, han informat a través d'un comunicat que «el PP no vol que el nostre Ajuntament s'adhereixi a la Campanya que entre d'altres el TSJIB, col·legi d'advocats, Procuradors i GOIB han posat en marxa per tal de garantir els drets dels ciutadans en matèria lingüística en l'àmbit de l'Administració de Justícia».

També han assegurat que «en defensa del català, a MÉS per Campos ens trobaran sempre».

Cal recordar que el mes de setembre de 2021 es va presentar públicament la campanya 'La justícia, també en català', a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Aquesta campanya fou impulsada pel mateix TSJIB, el Govern de les Illes Balears, l'Obra Cultural Balear, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d'Advocats, el de Procuradors, el de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears i el Notarial.