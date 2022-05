Llucmajor recuperarà el Servei de Dinamització Jove, aturat arran de la Covid-19

El ple de l'Ajuntament de Llucmajor ha aprovat una moció mitjançant la qual es compromet a recuperar de forma urgent el Servei de Dinamització Jove de Llucmajor, s'Arenal i Urbanitzacions. Aquesta iniciativa havia estat presentada per MÉS per Llucmajor i ha estat aprovada per unanimitat.

Durant la passada legislatura i fins al 2020, el consistori havia oferit el Servei de Dinamització Jove a Llucmajor, s'Arenal, Badia Gran i les Palmeres, a més d’un servei de complet de dinamització i informació juvenil.

«La irrupció de la Covid-19 va trencar aquestes dinàmiques i va fer impossible desenvolupar les programacions tal com estaven pensades i el Servei de Dinamització Juvenil va acabar per desaparèixer», ha explicat la portaveu de la formació, Maria Barceló. «És necessari que un col·lectiu tan important i sensible com són els joves vagi recuperant aquesta normalitat i amb ella totes les eines de socialització i esbarjo que la pandèmia de Covid-19 ha interromput», ha afegit.