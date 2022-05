Polèmica per l'autorització d'un acte de Vox a un col·legi públic d'Inca

El batle d'Inca, Virgilio Moreno (PSIB-PSOE), ha autoritzat l'escola pública Miquel Duran i Saurina a cedir les seves instal·lacions el proper dissabte, 14 de maig, al partit d'extrema dreta Vox perquè hi celebri el Dia de la Família.

L'anunci d'aquest acte ha generat una gran polèmica i el centre, a petició de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMIPA), va dur a terme aquest dimarts un consell escolar extraordinari per a intentar revocar l'autorització. El Consell escolar va acordar, amb deu vots a favor, «deixar que l'acte es dugui a terme i no fer més referència o declaració».

El col·legi públic va llançar aquest dimarts el següent comunicat: «La Comunitat Educativa del CEIP Miquel Duran i Saurina, vol expressar el seu malestar per la inclusió del nom de l’escola en la publicitat d’una jornada familiar d’un partit polític, la qual, per la forma en què està redactada, pot generar confusió. Amb aquesta nota informativa, volem fer constar que aquest centre educatiu es desvincula per complet dels actes de qualsevol organització, que se celebrin a la nostra escola, ja que en tractar-se d’un espai públic, pot ser emprat, en horari no lectiu, per aquelles entitats autoritzades per l’Ajuntament».