Reobrirà l’escorxador de Manacor per ser una infraestructura de referència insular

El Consell, la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i l'Ajuntament de Manacor han signat aquest dimarts un conveni per reobrir l'escorxador de Manacor. A partir d'aquest protocol, es faran les inversions necessàries a les infraestructures per adaptar-les en termes d'eficiència i compliment de normatives ambientals i de benestar animal, i que es converteixi en l'escorxador de referència a l'illa.

L'escorxador de Manacor ha funcionat de manera ininterrompuda durant trenta anys fins que el 2019 va tancar per fer-hi millores. Disposa de les línies d'oví, porcí i boví. «Ens hem posat d'acord perquè l'escorxador de Manacor torni a obrir com a escorxador de referència i això és important pel sector primari, pel municipi de Manacor, per tota la comarca i per Mallorca perquè d'aquesta manera donam cobertura a una necessitat dels ramaders de l'illa, que comptaran amb unes instal·lacions adequades i modernitzades que aniran més enllà de l'abast municipal», ha apuntat la presidenta del Consell, Catalina Cladera.

La consellera i presidenta de FOGAIBA, Mae de la Concha, ha afegit que «a la conselleria tenim molt d'interès en l'aposta pel producte local i de proximitat, en la sobirania alimentària, i per això és imprescindible tenir un escorxador aquí, que no s'hagin de dur animals a sacrificar a fora, i Manacor està situat en un lloc molt estratègic i és un indret molt ben comunicat». El protocol signat estableix que el Govern i la institució insular aportaran un màxim d'1.500.000 euros.

L'Ajuntament de Manacor ja hi ha invertit més de mig milió d'euros i, gràcies a aquest protocol, podrà fer-hi altres inversions, ja que és el titular del terreny i les instal·lacions, i aportarà el projecte tècnic de les obres i la resta de finançament necessari per poder-les dur a terme de cara a la reobertura de la infraestructura. «Avui és un dia important per Manacor, es tanca el cercle i gràcies a aquesta col·laboració de l'Ajuntament amb Agricultura i el Consell ja podem començar a parlar de com serà l'Escorxador de Manacor que podrà tornar a prestar servei al sector primari de tota l'illa», ha destacat el batle de Manacor, Miquel Oliver.