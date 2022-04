L'Ajuntament de Llucmajor, obligat a retornar 150.000 euros de les ajudes que havia de destinar als comerços

«L'equip de govern (PP-C’s-PI-ASI-'Vox') de l'Ajuntament de Llucmajor continua sense saber gestionar els diners públics i, a un any de concloure la legislatura, els ciutadans, empreses i comerços del municipi continuem patint el pitjor ajuntament en els pitjors moments que es recordin», així ho ha denunciat MÉS per Llucmajor aquest divendres.

La prova és la gestió dels doblers per a la reactivació econòmica postpandèmia, ja que dels 2.044.611 € disponibles, tan sols n'han repartit 592.500, és a dir, un 29 %.

L'Ajuntament de Llucmajor al març de l'any passat va signar un conveni de col·laboració amb el Govern i el Consell de Mallorca pel qual l'Ajuntament rebia 272.305,71 euros de cada institució amb el compromís de convocar subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les restriccions sanitàries associades a la Covid-19.

Però, segons denuncien des de MÉS, les dues convocatòries d'ajudes convocades per l'Ajuntament de Llucmajor «foren un fracàs, ja que només s'ha concedit ajudes per un valor de 592.500 €, de les quals cada institució se'n fa càrrec de 197.500 €».

En aquest sentit, el regidor de MÉS per Llucmajor, Miquel Serra, explica que «a banda del fet que els sectors econòmics del municipi han vist minvades la seva capacitat de reactivació a causa de la mala gestió de l'equip de govern, ara a més l'Ajuntament de Llucmajor es veu obligat a retornar 150.000 euros al Govern i al Consell de Mallorca a raó de 75.000 cadascun per no haver-ho repartit adequadament».

Campanya de bons per a consum

A banda d'aquestes ajudes, Serra destaca, a més, «la funesta gestió de la campanya de bons per consum que han estat tot un èxit a tots els municipis de Mallorca on s'han dut a terme». En aquest sentit, el regidor informa que dels 300.000 € disponibles, l'Ajuntament de Llucmajor només n'ha donat 4.730. «La gestió d'aquesta campanya hauria de fer empegueir a tots els membres de l'equip de govern però especialment al batle i a la regidora de comerç perquè és un sistema de reactiva econòmica que ha triomfat a tots els municipis on s'ha realitzat», remarca.

En definitiva, l’Ajuntament encara té pendent per a repartir més d’un milió sis-cents mil euros sense que fins al moment s’hagin vist moviments en aquest sentit. Apunt de començar el mes de maig, no han convocat aquestes ajudes, com a mostra: el pla de subvencions que serà aprovat la setmana vinent no les contempla.