El Museu d'Història de Manacor organitza la primera jornada de 'Sostenibilitat i Museus' de les Balears

El Museu d'Història de Manacor organitza aquest dilluns la primera jornada de 'Sostenibilitat i Museus' de les Balears.

Aquesta temàtica, molt actual i necessària pel moment històric i geopolític actual, és una nova línia de feina que enceta el Museu d'Història de Manacor i que s'emmarca en el cicle 'El canvi climàtic també depèn de tu', organitzat conjuntament amb el departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manacor.

Segons el Museu d'Història, «el canvi climàtic és un fet que comença a afectar a molts nivells de la nostra vida. Davant aquesta situació i els objectius que s'han marcat per al 2030, els museus no en podem quedar al marge».

És per aquest motiu que el Museu d'Història de Manacor organitza aquesta jornada de feina «per conèixer experiències que s'estan fent en aquest sentit i per coordinar accions conjuntes a curt i llarg termini».

Participen en la jornada fins a una vintena de tècnics de museus de totes les Balears, amb participació del Museu de Menorca i del Consell d'Eivissa. «Altres comunitats com Catalunya ja fa anys que fan feina en aquesta línia, però a les Illes Balears encara no s'havia encetat. El nostre objectiu és que de les jornades en surti un document de feina que sigui un full de ruta per als propers anys», explica la directora del Museu d'Història, Magdalena Salas.

'Sostenibilitat i Museus' tendrà lloc aquest dilluns 28 de març al Museu d'Història de Manacor de 9.30 h a 18 h amb el següent programa:

9.30 h Recepció i recollida de documentació

10 h Presentació

10.15 Comunicacions

10.15 L'agenda 2030: els objectius de desenvolupament sostenible. Antoni Pascual. Tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Manacor.

10.30 Sostenibilitat en la cura. Museu Marítim de Mallorca. Albert Forés Gómez. Museu Marítim de Mallorca.

10.45 Exposicions temporals; socialment i mediambientalment sostenibles. Carolina Desel i Montserrat Anglada. Museu de Menorca.

11 h El Museu com a agent de canvi. L'experiència de Son Fornés en la posada en valor del patrimoni natural. Paula Amengual i Lara Gelabert. Museu Arqueològic de Son Fornés.

11.15 Pausa-cafè

11.35 Organització en grups de treball per redactar un manifest d'accions a curt i llarg termini

13 h Posada en comú

14 h Dinar 16 h Redacció del manifest de Museus de les Illes Balears envers el canvi climàtic.

17 h Visita guiada a l'exposició «El canvi climàtic també depèn de tu»

18-18.30 h Finalització de la jornada.