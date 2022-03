Alcúdia s'oposa al traçat d'entrada del segon cable d'alta tensió

L'Ajuntament d'Alcúdia s'ha manifestat en contra del traçat d'entrada del segon cable d'alta tensió de la península a Mallorca, que seria per la zona de muntanya de la Victòria. «Volem protegir la nostra joia natural a la vegada que volem defensar el nostre territori i els 20.600 habitants. Exigim que se'ns tengui en compte a l'hora de la presa de decisions», ha declarat la batlessa, Bàrbara Rebassa, en nom de tots els grups polítics municipals.

En la roda de premsa ha indicat que tenen constància, «per reunions mantingudes, que aquesta no és l'única via. Existeixen alternatives que reduirien l'impacte que generaria sobre el municipi i el nostre territori». És per això que no poden «consentir de cap manera, que entri per una zona tan sensible i protegida», ha afegit Rebassa.

Ara per ara, el pla estableix que «el cable recorri aquests 11 quilòmetres que passi per tot el municipi fins a arribar a la zona des Murterar». Segons han indicat, no s'oposen al cable, però sí que faran «totes les passes necessàries per evitar aquest traçat», ja que «genera un impacte grandiós al nostre territori i a la nostra gent», ha explicat la batlessa. El consistori ha volgut fer una roda de premsa per expressar el seu posicionament «després d'haver vist indicis apareguts a la premsa» i perquè «tant en la reunió política com tècnica» ja varen «manifestar un no rotund a aquest traçat», ha conclòs.