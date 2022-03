Oberta la inscripció de la 2a edició del curs 'Construint pobles feministes' que es durà a terme a Inca i Manacor

La segona edició del curs, 'Construint pobles feministes, estratègies per repensar l'acció municipal' es durà a terme durant els mesos d'abril i maig a Inca i Manacor. Es tracta de la segona edició de l'Aula Varela per a implementar la perspectiva feminista en la gestió municipal.

La directora insular d'Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach, ha destacat el fet que el curs sigui presencial perquè «requereix la participació activa de totes les persones que s'apuntin al curs». Cursach ha assenyalat que l'objectiu del Consell de Mallorca és «acompanyar els municipis i els ajuntaments i diferents entitats en la construcció de pobles feministes».

La formació la imparteixen professores expertes de diversos àmbits que aborden en cada sessió aspectes teòrics i pràctics per incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere a les polítiques públiques. En aquest sentit, s'analitzaran i es debatran temes com l'urbanisme, la realitat de les persones migrades, la participació comunitària, la mobilitat o els pressupostos. Són en total set sessions de dues hores presencials i la cloenda del curs. La mateixa sessió s'impartirà primer a Manacor i després a Inca en dies successius per a facilitar-ne l'assistència.

A la primera edició d'aquest curs prop de cinquanta persones varen participar. La majoria eren regidores i regidors de diversos municipis de Mallorca, tot i que també hi va haver tècnics de diverses àrees municipals i persones vinculades a la gestió pública local.

L'aula María José Varela és una aposta del Consell de Mallorca per a treballar a favor d'una Mallorca feminista i lliure de violències masclistes. Per això, el 2021 es va posar en marxa aquest espai formatiu en feminisme, adreçat a persones que es dediquen a la política, ja sigui en l'àmbit municipal, insular o autonòmic, i també a persones que participen en col·lectius d'incidència política.

Varela va ser la primera directora insular d'Igualtat del Consell de Mallorca que va promoure la formació en feminisme de tota la ciutadania i va crear l'escola per la igualtat: 'Genèrica'. Varela va morir el 4 de març de 2020 i el Consell de Mallorca li ha atorgat el títol de filla adoptiva de Mallorca.

Es poden realitzar les inscripcions al curs 'Construint pobles feministes, estratègies per repensar l'acció municipal' fins el 1r d'abril de 2022 al següent enllaç: https://cutt.ly/nSQSjZ8