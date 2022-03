El catàleg web d'economia social i solidària vol afavorir el coneixement i reconeixement públic de l'economia local del Pla de Mallorca

Aquest dijous, 3 de març, el president de Mercat Social, Jordi López, i el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, han presentat el primer catàleg web i directori d’iniciatives, empreses i entitats que formen part de l’economia local, social i solidària al Pla de Mallorca. «Una proposta com aquesta permetrà que les empreses i el sector productiu hi guanyin, que la ciutadania hi guanyi i que Mallorca hi guanyi», ha destacat Alzamora.

Un dels objectius que persegueix el projecte és «afavorir el coneixement i reconeixement públic de l’economia local que es desenvolupa en els municipis del Pla de Mallorca d’acord amb els principis de l’economia social i solidària. És una economia que té valors, i que genera ocupació i genera riquesa», ha explicat López. Així com «aconseguir el coneixement mutu entre les iniciatives existents en el Pla de Mallorca que tenen afinitats estratègiques, ja que treballen amb els principis de l’economia social i del desenvolupament local», ha afegit.

El Catàleg web, que permetrà anar registrant noves iniciatives a través d'un formular, aglutina 44 empreses i iniciatives que han donat tota la informació detallada dels productes i serveis que ofereixen i el directori recull 31 iniciatives d'economia social i solidària i 72 de desenvolupament local amb informació bàsica del sector al qual pertanyen i les dades de contacte, a més d'una classificació per municipi. Les dues versions estaran disponibles a la web de Mercat Social, juntament amb altres iniciatives de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa s'ha desenvolupat gràcies al projecte ESS Local que es va engegar l’any 2021 dins del Pacte per al foment de l'economia social i solidària i el desenvolupament local a Mallorca amb la col·laboració de la Mancomunitat Pla de Mallorca i l’associació Pla de Mallorca XXI. Cal recordar, però, «no partim de zero», ha ressaltat López, qui ha explicat que s’ha fet la recol·lecció de dades a partir d’una unificació de diferents fonts disperses que ja existien i del treball de camp de l’associació Pla XXI, amb una feina d’actualització.