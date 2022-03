L'Ajuntament de sa Pobla presenta el primer manual d'acollida en matèria d'igualtat

L'Ajuntament de sa Pobla ha presentat aquest dijous el primer manual d'acollida en matèria d'igualtat. Aquest està adreçat a tot el personal municipal, per tal d'assegurar el «dret a la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes que desenvolupen la seva activitat laboral al consistori», segons han explicat en un comunicat.

El text recull «tot un seguit de mesures mitjançant el Conveni Col·lectiu del personal de l'Ajuntament», han explicat. Aquestes es regeixen per tres criteris bàsics com són «el principi d'igualtat, el principi de diversitat i el principi de comunicació no sexista».

«Amb la presentació d'aquest manual donam compliment a un dels punts al Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de sa Pobla per tal de promoure aquest dret dins l'àmbit laboral. Creim en un model de política local centrada en les persones», ha declarat la regidora d'Igualtat, Xesca Mir. El manual està conformat per informació sobre les excedències per cura de fills/es, per agrupació familiar o per violència de gènere, el protocol de prevenció i actuació en casos d'assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe, així com una guia de llenguatge no sexista per a la igualtat a l'administració. A més a més, presenta els drets en relació amb la conciliació laboral i familiar.