Núria Hinojosa revalida el càrrec de secretària general del PSOE de Manacor amb l'objectiu d'assolir la batlia el 2023

L'Agrupació del PSOE de Manacor ha celebrat aquest dissabte la seva assemblea, en la qual s'ha reelegit Núria Hinojosa, actual primera tinent de batle del municipi, com a Secretària General i amb l'objectiu d'assolir la batlia del municipi a les eleccions de 2023.

L'ha acompanyat en la seva reelecció la Secretària General del PSOE de Mallorca, Catalina Cladera, qui ha elogiat «el lideratge, la força, el compromís i les ganes de fer feina» d'Hinojosa, de la seva executiva i de tota l'Agrupació de Manacor.

Hinojosa ha encoratjat el PSOE de Manacor i la renovada executiva que l'acompanyarà en el nou mandat a «preparar l'agrupació per als reptes de futur que tenim al davant i per poder recuperar la normalitat tan desitjada». «Toca tornar a posar la maquinària perquè estam a només quinze mesos de les eleccions municipals», ha remarcat.

Pel que fa a la feina feta, Hinojosa ha dit estar «molt orgullosa del projecte que hem construït» i ha repassat algunes de les principals fites aconseguides al Govern municipal des de 2019, especialment l'aprovació del Pla General del municipi després de dècades d'intents fallits i la imminent cessió d'un solar a la conselleria per construir-hi el segon Centre de Salut de Manacor, que estarà obert les 24 hores.

«El 2019 vàrem aconseguir formar part del govern municipal i estic molt orgullosa de la feina feta, perquè han estat dos anys complicats que han impossibilitat gestionar de manera ordinària i pausada», ha incidit Hinojosa.

En aquest sentit, ha recordat que si bé la pandèmia «ha canviat les nostres línies de feina, ens posem sentir orgullosos perquè hem sabut sortir de la situació de crisis des dels valors socialistes: la proximitat, la defensa dels més dèbils i el compromís d'ajudar els més vulnerables».

Per la seva banda, Cladera ha realçat «la fita important que representa el dia d'avui per posar en marxa la maquinària cap a la batlia de Manacor el 2023», i ha agraït a Hinojosa i el seu equip «la força i l'empenta demostrades».

«Na Núria i el seu equip ha demostrat una fortalesa enorme en aquesta Agrupació, igualment forta, unida i estable com el partit a tot Mallorca, a les Balears i a l'Estat», ha destacat Cladera, recordant que el PSOE és «l'únic partit que representa aquests valors, que trobam a faltar quan no es tenen, però que no apreciam quan sí, i són tan necessaris per poder-nos dedicar a allò que hem de fer: treballar perquè Mallorca progressi».

«Estic convençuda que el 2023, Núria serà la nova batlessa de Manacor, però també que Francina Armengol tornarà a ser presidenta del Govern per tercera legislatura; estam canviant aquesta terra i també ho continuarem fent al Consell de Mallorca», ha conclòs Cladera.

La nova executiva del PSOE de Manacor queda de la següent manera:

President: Sebastià Riera Fullana

Secretaria General: Núria Hinojosa Abenza

Secretaria d'Organització: Artur Aguiló Frau

Secretaria de Política Municipal: Pere Gomila Planas

Secretaria de Comunicació: Carme González Perelló

Secretaria d'Economia: Maria Antònia Truyols Martí

Secretaria d'Educació: Amanda Fernández Rubí

Secretaria d'Igualtat: Maria Duran Febrer

Vocals:

Mercè Amer Riera

Marc Juaneda Caldentey

Catalina Perelló Duran

Javier Orduña Bolea

Raquel Tejeiro Pedreiro

Sebastià Nadal Santandreu