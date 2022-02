Èxit de la primera edició del cicle 'Obrim la memòria. Un recorregut per la memòria històrica' a Sóller

El testimoni de Michel Llompart, fill d’un pres algaidí al camp de concentració de Buchenwald; la música del període de les grans guerres europees, interpretada al piano per Suzanne Bradbury; i les històries amagades als carrers del municipi explicades per l’historiador Julià Joy han servit perquè Sóller reconnectàs de nou amb la memòria històrica a través d'una xerrada, un concert i una passejada guiada.

Aquestes han estat les propostes de la primera edició del cicle 'Obrim la memòria. Un recorregut per la memòria històrica', organitzat per l’agrupació de MÉS per Sóller amb l’objectiu de «generar coneixement i debat entorn a la nostra pròpia història», i que ha tengut lloc a la vall aquest passat cap de setmana.

Després de la tasca iniciada a l’anterior legislatura (2015-2019), en la qual governà el pacte MÉS-PSIB, amb la retirada de la creu de Muleta, l'eliminació de la simbologia feixista del monument als caiguts i la col·locació de l’stolperstein del batle Llorenç Roses (assassinat pel franquisme), l’agrupació ecosobiranista ha denunciat el «capítol vergonyós» que es va viure quan el pacte actual de dretes que governa a Sóller (PP-El Pi-regidor no adscrit Aguiló) no va voler ubicar les stolpersteine ('pedres de la memòria') en record de tres sollerics empresonats o assassinats als camps de concentració nazis: Miguel Azuaga, Joan Servera i Pere Bennássar.

«Aquestes pedres varen haver de ser col·locades en un espai de domini portuari, perquè no va ser possible ubicar-les en un espai públic i municipal, com ara la Plaça Constitució, on haurien d’haver-se instal·lat», ha recordat Laura Celià de MÉS per Sóller. Aquest episodi, sumat al fet que «el pacte mai no ha condemnat el cop d’estat feixista» varen motivar que MÉS per Sóller agafàs la iniciativa de reivindicar la memòria històrica del municipi amb les activitats d’aquest cicle.

En aquesta primera edició d''Obrim la memòria', que ha de tenir continuïtat en els propers anys, més de cent persones han participat dels actes organitzats, «un clar indicador que el tema suscita interès entre els ciutadans i que Sóller té encara assignatures pendents en aquesta matèria», ha manifestat Celià.