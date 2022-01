Torna la Fira de les Dones a Manacor

El Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, els voltants de la plaça del Convent i dels Pares Creus i Font i Roig seran l'escenari el proper dissabte 5 de març de la II Fira de les Dones. L'Ajuntament de Manacor recupera aquesta iniciativa, després de l'èxit de la primera edició, el març de 2020 i que l'any passat no es va poder realitzar degut a la situació sanitària. Aquesta, de fet, serà l'activitat principal que organitza l'Ajuntament de Manacor entorn la celebració del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. «Continuam amb l'experiència tan positiva de fa dos anys, en què hi va participar molta gent de totes les edats, no només exposant», ha assegurat la delegada d'Igualtat, Carme Gomila.

La II Fira de les Dones repeteix ubicació, però s'amplia enguany al primer pis del Claustre de Sant Vicenç Ferrer i a la plaça dels Pares Creus i Font i Roig. La iniciativa, que s'allargarà durant el matí i l'horabaixa del 5 de març, s'adreça a dones artistes, artesanes i emprenedores de Manacor i d'arreu de Mallorca i també comptarà amb activitats infantils, contacontes, concerts i diferents iniciatives artístiques. Així mateix, també està previst que hi participin entitats socials que comptin amb projectes amb perspectiva de gènere i entitats feministes.

«A Manacor tenim un teixit associatiu i cultural molt viu, la Fira de les Dones és una oportunitat per aglutinar tot aquest talent femení i que Manacor pugui mostrar-lo amb orgull», ha afirmat Gomila. «Manacor té dones molt potents que fan moltes coses, aquesta és una manera de visibilitzar-ho i ser un exemple per a les generacions futures», ha afegit.

Les persones interessades en participar-hi poden consultar les bases de participació i trobar el formulari d'inscripció a https://manacor.org/ca/igualtat-0. Així mateix, també s'ha habilitat el correu electrònic firadelesdonesmanacor@gmail.com per a qualsevol consulta. El període d'inscripcions està obert fins el 18 de febrer inclòs. La tècnica d'Igualtat, Laura Socias, ha assegurat que el 2020 la Fira va poder donar cabuda a les 80 sol·licitus que es reberen i que s'espera que enguany torni a ser així.