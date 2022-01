[VÍDEO] Salvem Portocolom denuncia que la remodelació de l'antic moll es realitza amb ferro i formigó

La Plataforma Salvem Portocolom ha denunciat a través d'un vídeo a les xarxes socials que les obres de reforma de l'antic moll es fa amb ferro i formigó. L'entitat ha volgut recordar que el Govern va assegurar que només es faria servir aquesta tècnica pels fonaments, però que ara sembla que s'utilitza per a realitzar tota l'estructura.

Segons ha informat IB3, des de la Plataforma reconeixen que els margers fan una gran feina perquè l'aparença exterior del moll sigui com l'original, però que tot el cos de la construcció és de ciment, i que això no és el que es va acordar quan les entitats de Portocolom es reuniren amb la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

El Govern, per la seva banda, assegura que les obres han de ser així per aconseguir l'estabilitat desitjada. Així, en declaracions a IB3, Cristina Barahona, gerent de Ports de les Illes Balears, ha assegurat que «des d'un principi ho vàrem explicar». «Els diguérem que era necessari fer un mur de formigó, perquè això aportaria estabilitat i seguretat estructural. Aquest mur quedaria a dins, i no es veuria de cap manera», ha declarat.

Sigui com vulgui, la Plataforma i els veïns continuen reclamant que es mantengui el model original de l'antic moll de Portocolom.