El PP de Marratxí reclama la posada en marxa d'un servei de Transport Intermunicipal

El PP de Marratxí ha registrat i defensarà al ple de la setmana que ve una moció amb caire urgent per tal que l'Ajuntament de Marratxí posi en marxa un Servei de Transport Intermunicipal que connecti els nuclis del terme i amb els llocs estratègics de connexió amb Palma.

La portaveu municipal del PP, Magdalena García, incideix en el fet que «Marratxí es mereix tenir un servei de transport digne, sense més retallades de freqüències» i mostra la seva preocupació per la notícia que el Govern vol llevar l'autobús de l'EMT que arriba al Pla de na Tesa, pel seu «pèssim servei».

Tal com es recorda en la moció, «anys enrere vàrem veure també com el Govern eliminava línies que passaven per determinats nuclis de Marratxí deixant-los sense alternativa de servei, com va ser el cas de Son Ametller».

Amb tot, el grup del PP creu que ha arribat el moment que el municipi «ha d'actuar per arreglar la connectivitat, ja que Marratxí és un poble amb una gran quantitat de nuclis, alguns d'ells que actualment no disposen d'una comunicació interna que sigui digna».