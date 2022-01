Son Servera crea la campanya 'Estima qui vulguis sense etiquetes' per promoure una educació sexual saludable entre els joves

Les regidories de Joventut i Igualtat de Son Servera han iniciat una campanya d'educació sexual sota el lema 'Estima qui vulguis sense etiquetes', la qual vol promoure gaudir de la sexualitat sense etiquetes i viure-la d'una manera saludable i en positiu. «Es pretén oferir a l'adolescència i a la joventut oportunitats perquè, des d'una informació objectiva, contrastada i veraç, puguin relacionar-se des del respecte i la igualtat», ha explicatla regidora d'Igualtat, Dori Moreno.

La iniciativa, que compta amb la col·laboració del Consell de Mallorca, consisteix en oferir uns estoigs d'educació sexual per als joves del municipi per a que les seves relacions siguin segures i lliures. En aquest sentit, el consistori vol transmetre als joves, de manera propera, la importància de la prevenció i de la seguretat en la sexualitat.

L'estoig inclou un preservatiu per protegir de les malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats, una tovallola de làtex per evitar la transmissió de fluids i risc de contreure infeccions i un lubricant per a situacions de baixa lubricació en les relacions sexuals. Totes aquelles persones que vulguin l'estoig podran passar a recollir-lo al Centre Jove durant l'horari habitual.