La Plataforma Salvem el Moll denuncia noves irregularitats en l'emmagatzematge de ferralla al Port d'Alcúdia

La Plataforma Salvem el Moll ha advertit, aquest diumenge, de l'emmagatzematge de ferralla fora de l'espai autoritzat amb aquesta finalitat al Port d'Alcúdia. Segons han informat, divendres passat, 10 de desembre, es va tornar a amuntegar ferralla fora de l'espai autoritzat per tal fi, al costat de l'escullera i a pocs metres del mar.

L'activitat de càrrega, descàrrega i emmagatzematge de ferralla «es va dur a terme sense cap mesura protectora, un dia en què, a més, el vent duia una velocitat entre 90 i 100 quilòmetres per hora, produint-se un esbarjo de material plàstic fins al mar» ha concretat l'organització. I, en aquest sentit, han anunciat que la plataforma presentarà un escrit de queixa davant de l'Autoritat Portuària de Balears (APB), «perquè s'efectuï la corresponent inspecció, s'incoï l'expedient i se sancioni aquesta activitat, exigint les responsabilitats a què hi hagi lloc per possibles danys mediambientals», han conclòs.