Calvià canvia el nom a tres carrers que encara conservaven la nomenclatura franquista

El 29 d'abril de 2021 el ple de l'Ajuntament de Calvià va aprovar el canvi de nom de tres carrers que encara conservaven la nomenclatura franquista. Fou a proposta de la Comissió Tècnica de nominació i retolació de carrers de Calvià un cop valorat l’informe presentat per l'àrea de Memòria Democràtica de l'Ajuntament.

Segons l'establert a la Llei 2/2018 d’abril de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears i al Cens de Símbols, llegendes i mencions del bàndol franquista de la guerra civil i la dictadura a les Illes Balears, editat pel Govern, era necessari canviar el nom de tres carrers del terme municipal de Calvià: el carrer General García Ruiz, de Magaluf, i els carrers de Sor Rosenda i del policia Damià Barceló, de Calvià vila.

Tal com acredita el cens de símbols franquistes i la investigació històrica: el General García Ruiz fou un destacat militar franquista que, en el paper de Governador Civil, va dirigir la violenta repressió a tota Mallorca, essent un dels màxims responsables de les greus violacions dels drets humans que, durant els primers mesos després del cop d’estat, aplicaren els revoltats. Sor Rosenda, que dona nom a un històric carrer de la vila, va adoptar el paper de delatora dels veïnats de Calvià que intentaven escapar de la violència assassina del règim. Damià Barceló, per la seva banda, era membre fundador de la falange de Porreres, i a Porreres va formar part dels escamots falangistes que realitzaven execucions extrajudicials.

Així com es va aprovar al ple, aquests tres carrers havien de passar a anomenar-se respectivament: carrer de Francisca Pujol Terrassa, pionera i empresària de Magaluf; carrer del Convent; i carrer de Can Sopa.

Seguint el mandat del ple de l'Ajuntament i un cop acabat el procediment administratiu de dos dels tres carerrs, aquest 1r de desembre s'han canviat les plaques al Carrer del Convent i al Carrer de Can Sopa. El canvi de nom del carrer de Magaluf continua el seu propi procediment administratiu, i calculen que serà a principis de l'any que ve quan es col·locaran les noves plaques amb el nou nom.

Rafel Sedano, regidor de Memòria democràtica de l'Ajuntament de Calvià, ha manifestat que «es fa una important passa per esborrar els vestigis de simbologia franquista del nostre municipi, una passa per seguir avançant pel camí de la Democràcia». A més, el

regidor responsable de l'àrea ha destacat estar content del fet de que no s'hagi presentat cap al·legació al canvi de nom dels dos carrers. Fet probablement relacionat amb què es va fer partícips i es va informar prèviament els residents afectats.