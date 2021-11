Son Servera ret homenatge als voluntaris de Protecció Civil amb un acte de reconeixement a la seva feina i vocació

L'Ajuntament de Son Servera ha volgut retre homenatge als voluntaris de l'agrupació de protecció civil del municipi amb un acte celebrat al teatre municipal de La Unió on la batlessa, Natalia Troya, al costat del regidor de Policia, Sergio Valbuena, i altres membres de la corporació municipal, han lliurat als membres de l'agrupació els distintius de suport bàsic i essencial: medalles de reconeixement a la constància i als serveis prestats i medalles de reconeixement per la seva feina durant la pandèmia de la Covid-19.

L'acte ha començat amb l'entrega d'aquests reconeixements com a mostra d'agraïment a la tasca en benefici de tota la ciutadania de Son Servera que tots els membres de l'agrupació local duen a terme any rere any, tant pels seus serveis generals com, en especial, per la tasca que dugueren a terme durant els inicis de la pandèmia. Unes tasques no gens fàcils, segons l'Ajuntament, ja que davant la incertesa inicial de la situació no dubtaren a fer front a les seves pors personals per prioritzar la salut pública de tothom.

Un agraïment extensiu també a les seves famílies «perquè ells i elles també pateixen les situacions de risc a què es puguin exposar els seus estimats, les hores de lleure que perden a favor dels seus actes socials...» com ha explicat en el seu discurs la batlessa.

En total s'han repartit 13 medalles entre els 13 membres de l'Agrupació de Protecció Civil de Son Servera. Una vegada acabat l'acte més institucional, s'ha pogut gaudir d'una mostra dels recursos dels quals disposa l'agrupació per a la seva feina.