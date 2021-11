Coincideixen la XXVI edició de la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers i la XXIV Trobada de gegants de Sa Pobla

Aquest cap de setmana se celebra la XXVI edició de la Trobada de Xeremiers i Fira de Lutiers. Els actes han començat aquest divendres, 19 de novembre, amb la presentació de l'enregistrament dels xeremiers vells, a càrrec de Rafel Moll, i un col·loqui amb Susana i Álvaro Seivane, gaiters gallecs; les activitats han tengut lloc a la Fundació ACA, a Búger.

Dissabte 20 de novembre, a les 21 h, la gaitera farà un concert a Can Cirera Prim; les entrades es poden comprar a TiquetIB. Diumenge acabarà el festival amb la trobada de xeremiers i fira de lutiers, a partir de les 9 h a la plaça Major de Sa Pobla.

A més a més, també a Sa Pobla, hi haurà la XXIV Trobada de gegants de Sa Pobla, on participaran les colles geganteres de Felanitx, Pollença, Alcúdia, Calvià i Llucmajor. L'acte començarà a les 16.30 h al parc de Can Cirera Prim.