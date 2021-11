Acaba la tercera setmana d'excavacions a Son Coletes

Aquesta setmana ha estat la tercera de la segona fase d'excavacions a l'antic cementeri de Son Coletes, a Manacor. Les excavacions varen començar el passat 18 d'octubre i es preveu allargar fins dia 31 de desembre d'enguany.

Actualment, les intervencions se concentren a l'antiga creu del cementeri, on hi ha quinze sepultures datades de les dècades de 1820 i 1830, i a la part enjardinada a l'oest del recinte, on l'equip ha localitzat finalment quatre fosses amb mostres evidents d'haver contingut cossos enterrats que varen ser extrets durant les tasques de construcció del cementeri a inicis de la dècada de 1950, i on s'ha localitzat una nova concentració d'ossos en posició secundària. Ara, les màquines retroexcavadores fan feina per a localitzar la continuació de dues de les fosses descobertes l'any 2020.