L'empresari inquer Tomeu Martorell serà el pregoner del Dijous Bo 2021

L’empresari inquer Tomeu Martorell Bestard serà l’encarregat de pronunciar el pregó del Dijous Bo 2021 i donar el sus a la setmana gran d’Inca. Així ho ha decidit l’Ajuntament d’Inca, d’acord amb la seva trajectòria professional i els anys dedicats a promoure i impulsar el petit comerç de la ciutat. «Tomeu representa a la perfecció l’esperit emprenedor del qual han fet gala moltes generacions d’inquers i l’empenta que tots el que hem nascut a la capital del Raiguer tenim al nostre ADN. A més, des de l’Associació de Comerciats i Restauradors d’Inca ha realitzat sempre una gran tasca per dinamitzar el comerç», subratlla el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Tomeu Martorell Bestard va néixer a Inca i després de realitzar els estudis obligatoris a la capital del Raiguer es va dedicar al sector de la marroquineria i la pell. Després d’anys de feina, va muntar vàries botigues a la costa illenca. No obstant això, va ser la botiga Moda Pell, que obrí a l'avinguda de General Luque d’Inca, la que el va posicionar com a refent. Així mateix, durant molts d’anys ha estat al capdavant de l’Associació de Comerciants i Restauradors d’Inca i ha treballat decididament per impulsar i dinamitzar el sector del comerç i la restauració de la ciutat d’Inca. Actualment, Martorell continua com a vicepresident de l’Associació.

El pregó del Dijous Bo 2021 a càrrec de Tomeu Martorell Bestard se celebrarà el pròxim 12 de novembre a les 20.30 hores, a l'església de Santa Maria la Major. Després, l’Orfeo l’Harpa d’Inca oferirà un petit concert.